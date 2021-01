Ronaldo e Georgina fuga a Courmayeur, ma è zona arancione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo, non convocato per la gara contro la Spal in Coppa italia ha deciso di regalare alla fidanzata Georgina Rodriguez (che oggi compie 27 anni) un viaggio sulla neve di Courmayeur. Peccato, però, che il comune si trovi in Valle d’Aosta e che, a causa delle restrizioni per limitare il contagio da Covid, il portoghese non avrebbe potuto lasciare la città di Torino. Dopo la cena e la notte passata in un albergo della zona, ufficialmente chiuso, in mattinata Ronaldo e Georgina hanno fatto un giro in motoslitta. Al rientro, poi, grande festa in casa con i figli