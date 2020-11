Ronaldo è ispirato e tiene avanti una bella Juventus: al 45′ è 1-0 in casa Lazio

Dopo una vigilia ricca di polemiche ancora non risolte fino in fondo per il caso tamponi della Lazio, è tempo di giocare all’Olimpico. E il primo tempo vede i bianconeri avanti, dopo il gol della Juventus arriva prima sulla carta e poi sul campo. Perché ricorda quello di Champions, con la palla forte di Cuadrado, bassa, leggermente a rimorchio. Stavolta c’è Cristiano Ronaldo, che è solo davanti a Reina e al quindicesimo porta avanti i bianconeri. E racconta che l’inserimento dell’esterno, che sia fludificante o terzino, su palla del mediano, con la punta sola davanti al portiere, è uno schema di Pirlo che i giocatori stanno facendo sempre più loro. C’è tanta tattica in questo primo tempo: la sfida continua Rabiot contro Milinkovic, Cataldi che rischia tanto pressando alto su Bentancur e lasciando spazio tra le linee, Acerbi che prova spesso l’anticipo, Kulusevski dentro al campo, Morata che gioca largo per aprire varchi ai suoi.

Studio e fiammate Una prima frazione con la Juventus che tambureggia, e segna, nei primi venti, con la Lazio che poi si risveglia. Il colpo preso funge da squillo per rialzarsi, Muriqi manca l’impatto con pallone a porta vuota su torre di Milinkovic deliziosa al venticinquesimo. Al trentesimo Luis Alberto si mette in proprio, cavalca verticale, serve Correa che accarezza il pallone con la suola ma tira tra le braccia di Szczesny. La gara s’accende a sprazzi, Milinkovic e Ronaldo accarezzano il palo ma dall’orizzonte sbagliato. Sicché il portoghese, al quarantatreesimo, ci riprova. Un arcobaleno da fuori, stavolta il palo lo prende in peno e allarga le braccia per disappunto. Allo scadere, nel recupero, punizione al fulmicotone che Reina manda fuori. La partita resta aperta, bella, accesa. Più Juventus che Lazio, nel gioco e nelle occasioni. Ma i biancocelesti son vivi.

