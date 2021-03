Ronaldo, la stoccata dell’ex Juve Rampulla: “La sua priorità sono i record personali!”

Michelangelo Rampulla parla della situazione della Juventus: dalla posizione di Andrea Pirlo al futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Pirlo, cosa ne sarà di loro? La Juventus si interroga sul proprio futuro dopo la sconfitta contro il Benevento che ha spento qualsiasi sogno di rimonta. Oggi è intervenuto Nedved per confermare sia Pirlo che Ronaldo, ma un ex bianconero come Michelangelo Rampulla pensa che la loro permanenza sia tutt’altro che certa.

Intervenuto a ‘juventibus.com’, l’ex portiere della Juventus ha affermato: “Fa bene Nedved a difendere Pirlo e a confermarlo per l’anno prossimo. Quando le cose vanno male, la società deve stare vicina all’allenatore. Però le frasi di Nedved sono di facciata: il futuro di Pirlo dipenderà dal finale di stagione. Senza Champions dubito che la società punterà ancora su di lui”.

Per un Pirlo in bilico, un Ronaldo che rappresenta quasi un limite della Juventus. Questo spiega Rampulla: “Ronaldo è un campione indiscutibile, i gol parlano per lui. Il dubbio è che a 38 anni, la sua priorità non sia la Juventus ma i record personali. Se la Juventus vuole un progetto innovativo non può puntare su un 38enne”. Il problema, infatti, è che “avere un giocatore di spicco come Ronaldo, deresponsabilizza gli altri: hanno timore e fanno il compitino, pensando che poi ci pensa Cristiano”. Per questo Rampulla consiglia di puntare su Dybala: “Ha le qualità tecniche per essere determinante inoltre è più uomo squadra”.

Fonte: Calciomercato.it