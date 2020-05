Ronaldo ricorda Simoni: “Lui direttore, noi l’orchestra. Potevamo vincere di più”

Gigi Simoni per me non è stato solo un allenatore. Se oggi penso a lui, penso a un uomo saggio e buono, che non ti ordinava di fare le cose, ma ti spiegava perché quelle cose erano importanti”. Così Ronaldo, il Fenomeno, ricorda l’allenatore scomparso oggi, alle dipendenze del quale ha giocato nell’Inter. “Penso a un maestro, come in quella foto che facemmo a Natale: lui direttore, noi l’orchestra – ha scritto su Instagram il brasiliano, pubblicando proprio quell’immagine -. Lo ricordo così, con quel sorriso, la sua voce sempre calma, i suoi consigli preziosi. Potevamo e dovevamo vincere di più, ma abbiamo vinto insieme, la cosa che ci raccomandava sempre: grazie mister, mi hai insegnato più di quanto immagini”.