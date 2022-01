ronica: “Tuanzebe ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato di Serie A”

L’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Tuanzebe è stato un po’ largo sulla marcatura di Vlahovic, diciamo che a quel punto non ha più tentato l’intervento per non rischiare un rigore, però dobbiamo fare i complimenti anche all’attaccante per la bravura e la furbizia. Chiaramente come prima uscita non c’è da colpevolizzarlo o giudicarlo male, il giocatore è appena arrivato e deve adeguarsi al campionato italiano che è completamente diverso da altri campionati. La stanchezza si paga, più a livello psicologico che fisico. Indubbiamente tra COVID, infortuni, gente che è tornata dalle vacanze, sicuramente la Coppa Italia non dà gli stessi stimoli di una partita di campionato con la Sampdoria o la Juventus. Sicuramente la Coppa Italia era diventato un obiettivo stagionale ma ormai è sfumato e bisogna buttarsi sul campionato e sull’europa. Il rientro di Osimhen può dare tanto in termini realizzativi, nonostante Petagna stia dando il suo contributo. Da Salerno in poi il Napoli ha pagato qualcosa in termini realizzativi, tra infortuni e assenze una serie di circostante sta penalizzando gli azzurri. C’è da dire che il Napoli da un paio d’anni a questa parte paga le partite con le piccole, la partita a Bologna sarà difficile. Mi aspetto che gli azzurri vadano per fare la partita ma bisogna cominciare a farla da padrone sia in casa che fuori, soprattutto se si vuole lottare per determinati traguardi”.