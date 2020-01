Rosa Napoli, Politano verrà accolto nella lista al posto di Tonelli

Matteo Politano ha la gran fortuna di essere italiano. Nel senso che il Napoli lo accoglierà in rosa senza problemi. L’ormai ex esterno dell’Inter prenderà il posto di Tonelli, appena ceduto alla Sampdoria. Diversa la situazione per gli stranieri. Al momento, non c’è più posto nelle diciassette caselle a loro riservate: Lobotka, ultimo arrivato, ha preso il “posto” di Malcuit che è stato momentaneamente escluso dall’elenco dato che è ai box per infortunio. Rientrerà non appena sarà ceduto Younes. I tifosi si domandano: altre mosse sono possibili? Servirebbe un’altra cessione, ma di uno straniero. L’arrivo di un eventuale terzino sinistro è legato al futuro di Ghoulam. Se l’algerino non esce, non ci sarà posto. A meno che la società non decida di escluderlo anche senza cederlo se dovesse continuare ad avere problemi. Non ci sarebbe nulla di sorprendente.