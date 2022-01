Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro la Sampdoria: “Tuanzebe solo ieri si è allenato con noi, è un calciatore forte, abbiamo bisogno anche di lui come di tutti. Insigne al Toronto? Non abbiamo parlato tanto di questo, ma per noi è un giocatore importante, è il capitano della squadra, voglio dirgli in bocca al lupo ma abbiamo ancora bisogno di lui”.