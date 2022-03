Rrahmani a KKN: “Scudetto? E’ presto, ma abbiamo un sogno. Su Koulibaly dico che…”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “La vittoria contro la Lazio? Vittoria importante per continuare a restare alti in classifica. Tutte le partite sono importanti, specialmente ora che ci sono 4-5 squadre in lotta per la vetta, fino alla fine sarà una guerra. Anche la Juve e l’Atalanta possono recuperare? Penso di sì, non sono lontani, sono in gioco ancora 33 punti, può succedere di tutto. A volte non si può decidere tutto quello che succede in campo, noi vogliamo essere quelli che gli altri possono ricordare, ma in campo può succedere di tutto. Correre sotto la curva? Erano gli ultimi secondi e vincere all’ultimo momento è bello. Noi vogliamo vincere tutte le partite, poteva finire anche diversamente la gara con la Lazio, ma noi vogliamo vincerle tutte. Napoli-Milan e affetto speciale dei tifosi? Sappiamo cosa ci aspetta, ma finora siamo tranquilli e concentrati per la prossima partita, come facciamo sempre. Non sarà l’ultima partita, sono tutte importanti, non solo questa. Ora ci stiamo preparando alla prossima gara, quello che è successo ieri non conta più. Al sogno si può arrivare? Speriamo che riusciamo sempre a vincere le partite, abbiamo in squadra tanti calciatori che possono segnare. Se due anni fa mi sarei aspettato una crescita così importante da diventare titolare? Ci ho creduto sempre e penso che ho dato finora e spero di continuare così a giocare sempre meglio. Tutti i giocatori vogliono continuità. Giocare con Koulibaly è più facile, è tra i migliori difensori al mondo, è qui da tanti anni, ha fatto vedere che è bravissimo. Siamo migliorati in difesa? Sarà un’altra partita in cui dovremo provare a non prendere gol, questo è il nostro obiettivo in difesa. In squadra ci ripetiamo in campo che non dobbiamo prendere gol. I tifosi mi stimano? Li ringrazio, quelli che ci sostengono e sono rimasti in tribuna sono i veri tifosi di Napoli. Vogliamo dare il massimo e vincere tutte le partite, vogliamo quel sogno che hanno tutti, ci vogliamo provare, siamo una squadra forte, con un obiettivo ora più grande, mancano 11 partite e ci proviamo fino alla fine. Abbiamo la settimana tipo per lavorare? Possiamo essere un po’ più freschi, è una cosa positiva. Albiol? Se i tifosi mi paragonano a lui va bene. Sono molto felice per Insigne che ha segnato contro la Lazio, il capitano è importante in ogni partita, speriamo che nelle ultime partite continui ad aiutare la squadra e a segnare. Pronunciare la parola scudetto? Continuiamo a dire che è ancora presto, guardiamo alla prossima partita. Se il gol di Fabian contro la Lazio ci ha dato più carica? Sì, perchè non abbiamo sfruttato l’occasione a Cagliari e volevamo farlo con la Lazio”.