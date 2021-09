Rrahmani a Sky: “Spalletti ci chiede di costruire in modo veloce. Siamo in fiducia”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, questa sera ha segnato uno dei quattro gol all’Udinese. Il kosovaro ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’:

“Iniziamo il gioco sempre dalla difesa per creare azioni pericolose. Dobbiamo anche lavorare di anticipo per evitare pericoli. Sorpreso dal nostro avvio? Siamo sempre stati concentrati e in fiducia. In più a volte c’è stato anche un pizzico di fortuna. Il calcio è questo e per vincere serve tutto questo. Spalletti? Quando abbiamo la palla dobbiamo costruire velocemente, mentre in fase difensiva ha le sue idee e cerchiamo di seguirlo sempre”.