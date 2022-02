Rrahmani in conferenza: “Provato a giocare senza paura. Loro sono stati bravi”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-4 contro il Barcellona:

“Abbiamo provato a fare il nostro gioco dal basso, è successo qualche episodio che ha determinato i gol. Anche noi abbiamo giocatori di qualità, normalmente ci va bene, volevamo continuare a farlo, purtroppo stasera non ci è riuscito. Se non abbiamo infortuni, possiamo giocare tutte le competizioni, volevamo andare avanti in Europa League ma purtroppo abbiamo perso e dobbiamo pensare a domenica. È la prima volta che abbiamo incassato quattro gol in questa stagione, sono stati bravi loro, noi abbiamo provato a fare il nostro gioco, dominare la palla, anche un po’ aperti, volevamo giocare senza paura. Non so spiegare la differenza tra campionato ed Europa League, mi ricordo che anche contro lo Spartak abbiamo incassato cinque gol in due partite. Il calcio è uno sport che non sai cosa può succedere. Abbiamo provato a giocare alto, cosa che a Barcellona non è accaduta nel secondo tempo, abbiamo preso molti passaggi alle spalle della nostra linea, fa parte anche dei rischi che abbiamo preso”.