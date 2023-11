Rrahmani in mixed zone: “Non eravamo ben organizzati sul gol subito”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in Mixed Zone dopo il pareggio degli azzurri contro l’Union Berlino. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “C’è stato un calcio d’angolo che poteva permetterci di fare il secondo gol, invece abbiamo subito un contropiede che ha permesso all’Union Berlino di pareggiare, non eravamo ben organizzati. Abbiamo iniziato il secondo tempo prendendo il gol e subito dopo abbiamo cercato di segnare, per questo sembravamo sbilanciati perché cercavamo il gol per vincere. Siamo secondi e manca poco per qualificarsi. La partita contro l’Empoli la salterò? Non lo so ancora, stiamo valutando. Il gol subito? Noi sappiamo che posizione dobbiamo mantenere durante i calci d’angolo, questa volta abbiamo sbagliato e cercheremo di analizzare insieme ciò che non ha funzionato per migliorare”.