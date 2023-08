Rudi Garcia a DAZN: “Non c’è stato panico dopo lo svantaggio. Su Osimhen e Cajuste dico che…”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro il Frosinone. “Tutti i miei centrocampisti hanno la qualità di gestire ruoli differenti. Nel primo tempo siamo stati un pò macchinosi. Quello che mi è piaciuto è che non c’è stato panico dopo lo svantaggio. Continuando ad attaccare facciamo gol. Sono contento, anche per la doppietta di Osimhen. Calciare da fuori area? Politano e Raspadori avevano avuto delle possibilità. Calciare da fuori area può essere una soluzione. Osimhen? Sul piano offensivo mi è piaciuto, nella prima frazione di gioco non mi è piaciuto per niente sulla fase difensiva, deve migliorare. Nel secondo tempo ha fatto meglio. L’ho lasciato in campo fino a quando non ha fatto il secondo gol. Sul piano psicologico? Quando mette competizione lui c’è sempre. Anche in allenamento, se c’è una sfida, vuole vincere. E’ un trascinatore. Cajuste? E’ stato sfortunato oggi, ma è stato bravo a ripartire. L’ho tolto perchè non volevo prendere rischi per i calciatori ammoniti, come Lobotka e Olivera. Vice Lobotka? Capisco che è complicato, ma ci servono anche altre doti. Ostigard è entrato come centrocampista difensivo e ci può aiutare, l’altro che può giocare in quel ruolo è Anguissa. Zileinski? E’ un calciatore importante, sono contento che sia rimasto”.