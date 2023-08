Rudi Garcia in conferenza stampa: “Abbiamo gestito bene la gara. Gabri Veiga? Parlo dei miei giocatori…”

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“La serata è positiva ma ci sono giocatori che ancora non sono al massimo come Anguissa, Kvaratskhelia. Abbiamo gestito bene la gara, peccato per il mio pupillo Maxime Lopez che è stato espulso, forse ora parla bene l’italiano. C’è una cosa negativa: abbiamo preso troppo poco la partita, tutti i grandi giocatori nella storia del calcio hanno sbagliato qualche rigore. Aggettivo per Giovanni Di Lorenzo? Forse il capitano vuole giocare attaccante, è un giocatore importantissimo per noi, non solo perchè ha la fascia da capitano. Scena di fine partita? Potrei dire una bugia, i tifosi sono stati fantastici, volevo stare sul campo, invece era una cosa pratica: hanno ottenuto di non allenarsi domani ma c’era qualcuno che doveva farlo. Mercato? Finisce venerdì alle 20, bene così che guadagniamo qualche ora. Gabri Veiga? Non parliamo di mercato, parlo solo dei miei giocatori. Anguissa? Ora può prendere anche tanta responsabilità in campo e fuori dal campo. Natan? Deve imparare il calcio italiano, la lingua, è un acquisto importante per noi, si sta sciogliendo, ci aiuterà, Juan Jesus ci da grande soddisfazione. Cholito e Victor? Era possibile farlo oggi perchè erano in dieci, poi possiamo farlo qualche volta che c’è bisogno di fare gol. Osimhen ha fatto un bel gesto nel concedere il rigore a Raspadori che a me piace perchè è capace di fare tutto, farà dei gol, degli assist, difende, aiuta la squadra, corre, a parte un po’ di sfortuna per il palo sono contento della sua partita. È già successo ai migliori giocatori nella storia del calcio di sbagliare un rigore”