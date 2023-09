Rudi Garcia in conferenza stampa: “La squadra non è stata in grado di giocare con la stessa precisione”

Ecco le dichiarazioni di Rudi Garcia rilasciate in conferenza stampa: “Nel primo tempo abbiamo iniziato benissimo la gara, quando c’è un dominio così importante devi cercare di prendere campo contro una squadra così importante. Immobile e gli altri ti mettono in difficoltà se stai basso, siamo andati troppo in fretta alla ricerca del pareggio. Hanno avuto il 100% di efficacia, con due tiri in porta due gol, bravi loro. Abbiamo avuto anche l’occasione nel finale per fare il gol del 2-2, quando non si riesce a vincere bisogna saper almeno pareggiare. L’ho detto nella conferenza pre-gara che non eravamo al 100%, Kvaratskhelia non aveva i novanta minuti nelle gambe ma mi è piaciuto nel primo tempo. Dopo il gol del 2-1, la squadra non è stata in grado di giocare con la stessa precisione del primo tempo, non buttiamo tutto, guardiamo al futuro, speriamo di avere tutti i giocatori che tornano al 100% delle Nazionali. Prepariamoci per la prossima, sarà importante vincere la prima gara delle sette che dovremo affrontare, sarà una maratona. A livello difensivo non è un’analisi solo di reparto o dei centrali, Rrahmani e Juan Jesus hanno fatto benissimo nelle prime due partite. Bisogna essere poi più aggressivi, vincere qualche duello in più come nell’azione del secondo gol. Riguarda tutti, non solo i centrali. Mi brucia aver perso un po’ il filo della partita nel secondo tempo. Non c’è una ragione unica, il secondo gol ci ha fatto male psicologicamente, fisicamente eravamo meno brillanti. Sulle occasioni che abbiamo avuto, potevamo riaccendere la fiamma, non siamo stati capaci di fare gol, per 45 minuti fatti meno bene non possiamo pensare che non avremo soddisfazioni nel futuro. Osimhen? Nel secondo tempo è stato a livello della squadra, sono tutti più o meno allo stesso livello, non ha avuto grandi occasioni, le hanno avute gli altri ma è stato sempre un peso per la difesa avversaria. Siamo stati ambiziosi, offensivi, nel secondo tempo nessuno è stato all’altezza del suo livello. Ha influito un po’ l’aspetto psicologico, abbiamo preso il secondo gol della Lazio al loro secondo tiro, c’è stata un po’ di fretta nel pareggiare, avevamo tutto il tempo, bisognava essere sereni nel costruire le nostre azioni. Anche così era possibile pareggiare, è stato solo colpa nostra. Bisogna fare i complimenti alla Lazio, si è trovata nelle condizioni che piacciono alla Lazio, hanno fatto il primo gol al primo tiro in porta, siamo stati bravi a pareggiare rapidamente. Nel secondo tempo è accaduta la stessa cosa, non siamo stati bravi a pareggiare. Loro hanno giocatori veloci, ci sta che facciano questa partita. Bisogna solo accettare che a volte che c’è un po’ di tutto che va nel verso giusto, nel calcio capita. Guendouzi? È francese, lo conosco bene, è un ottimo giocatore, può dare un grande contributo alla Lazio. Loro avevano più pressione stando a zero punti, è una trappola, fa parte del nostro percorso di crescita caderci”