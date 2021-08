Rugani, l’agente: “Lusingati dall’interesse del Napoli, ma ad oggi nessun contatto”

Davide Torchia, agente di Rugani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Daniele? La Juventus ha avuto un approccio, da maggio in poi, molto diretto e concreto con il calciatore e con il sottoscritto. Ci hanno detto che il calciatore non sarebbe andato in prestito e che il nuovo allenatore lo avrebbe fatto giocare. E’ nel lotto dei difensori. La Juventus dice: vista la considerazione che ho del ragazzo, gli do un valore importante. E’ lo stesso discorso che il Napoli sta facendo, giustamente, per Manolas. Napoli ci lusinga: è tra le prime squadre del campionato italiano, fa piacere che il nome sia accostato ad una piazza così importante. Giuntoli, in passato, già un paio di volte mi chiese informazioni su Rugani. Oggi non mi hanno contattato da Napoli. Il Napoli è un club importante, che negli ultimi hanno lottato sempre per le primissime posizioni. Ha calciatori importanti, una piazza meravigliosa. Oggi Rugani ha l’esperienza giusta per affrontare piazze esigenti”.