Russia, Dzyuba eslcuso dai convocati per colpa di… un video hot

Nemmeno una settimana fa era stato protagonista dell’assist per Erokhin nella partita di Champions con la Lazio. Artem Dzyuba è tornato in prima pagina, ma questa volta il campo non c’entra. L’attaccante di Zenit e Russia è stato escluso dalla lista dei convocati in nazionale a causa di un video a luci rosse.

Sui social è apparso nudo, intento a masturbarsi. Le immagini hanno fatto in fretta il giro del web. Pare stesse guardando una trasmissione televisiva condotta da Maria Orzul, sua vecchia fiamma. Un’ingenuità che gli è costata cara: il ct russo Stanislav Cherchesov lo ha tagliato dai convocati per gli impegni contro Moldavia, Turchia e Serbia.

“Evitare eccessi di negatività e tensione”. Questa la motivazione dell’esclusione di Dzyuba. “La situazione di Dzyuba – ha spiegato Stanislav Cherchesov – non ha nulla a che vedere con la nostra nazionale e con il punto di vista sportivo. Per questo non farò più commenti su questo argomento. Posso solo dire che vogliamo prepararci ai prossimi impegni con il massimo della concentrazione, senza farci distrarre da fattori esterni”.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com