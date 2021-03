Sabatini: “Vedrei bene De Zerbi al Napoli. Gli azzurri stanno giovando del ritorno di Mertens”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Crc:

“Il Napoli sta giovando del ritorno di Mertens. In attacco gli azzurri possono contare su tanti calciatori bravi, ma in zona gol nessuno è concreto quanto Mertens”.

“De Zerbi è un allenatore che mi piace molto, lo vedrei molto bene a Napoli. Ha bisogno di una piazza che lo stimoli continuamente e che non lo coccoli sempre come succede al Sassuolo”.

Su quanto successo in Lazio-Torino, Sabatini ha detto che “La Lega non poteva fare altro, altrimenti ci sarebbero state altre polemiche dopo Juve-Napoli. Vediamo che cosa deciderà la giustizia sportiva”. Pirlo alla Juve sta trovando molte difficoltà. “Il problema, però, non è stato esonerare Sarri, ma mandare via Allegri. Nonostante la vittoria dello scudetto, Sarri col mondo Juve non c’entrava nulla”.