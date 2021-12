Arrigo Sacchi, ex allenatore e commissario tecnico della Nazionale, nel suo consueto commento per La Gazzetta dello Sport ha analizzato anche Napoli-Atalanta: “Il Napoli è stato sconfitto dall’Atalanta perché ha pagato le tante assenze. E comunque ha lottato fino in fondo. I ragazzi di Spalletti non sono a fine corsa. Hanno qualità, hanno una buona manovra, hanno coraggio e dunque si possono risollevare. L’importante è assorbire questa ferita senza fare drammi e cercando di capire gli errori”.