Sacchi: “Il Napoli sta compiendo un capolavoro, per aprire un ciclo serve attenzione”

Arrigo sacchi, ex allenatore, ha parlato a Il Mattino: “Il Napoli sta compiendo un capolavoro perché nel suo gioco c’è tutta l’espressione della coerenza dei suoi giocatori: Spalletti, Osimhen, Lobotka e tutti hanno compreso che c’è sempre un solo antidoto che funziona contro ogni cosa e che il miglior propellente a tutto: fare sempre il proprio gioco, imporlo. Per diventare un collettivo come quello che ha creato Luciano occorrono tre cose: prima di tutto, forte motivazione. Seconda cosa elevato spirito di appartenenza. E terza cosa, il gioco. Il vero pericolo arriva adesso. Per aprire un ciclo vincente, bisogna stare attenti. Attenti che non ci sia qualcuno in futuro che non sia più disposto ad avere motivazioni e spirito di gruppo. Se dovesse succedere va allontanato. Perché la forza del Napoli è proprio in questo”.