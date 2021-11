Sacchi: “Insigne? Non è quello di un mese fa, succede nell’arco di una stagione”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport a proposito del pareggio dell’Italia contro l’Irlanda del Nord nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022: “Il problema è che Insigne non è quello di un mese fa. Corre a vuoto, è una pistola scarica. Succede nell’arco di una stagione. In panchina c’erano attaccanti che, evidentemente, all’allenatore non davano le necessarie garanzie: Scamacca gioca poco nel Sassuolo, Raspadori idem, Belotti non è al massimo. Quindi Mancini ha scelto per la soluzione senza centravanti classico. Ma adesso non tiriamo la croce addosso al commissario tecnico. Se ha portato l’Italia a giocare bene, come all’Europeo, sono convinto che troverà la soluzione giusta per guidarci al Mondiale”.