Sacchi: “Napoli? Non domina l’avversario, non fa spettacolo e non diverte”

Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Real Madrid ed ex c.t. della nazionale italiana, ha commentato su La Gazzetta dello Sport le prestazioni delle italiane in Champions League: “Una serataccia, non riesco a trovare un’altra parola per descrivere quello che è capitato prima alla Lazio e poi al Milan. Martedì il Napoli e l’Inter hanno vinto. Ma domandiamoci: come hanno vinto? Hanno dominato l’avversario? No. Hanno divertito? Non proprio. Il Napoli che ha battuto in trasferta l’Union Berlino è molto distante dal Napoli della passata stagione. Forse qualche giocatore si è rilassato? Può darsi. Di fatto, i ragazzi di Garcia non sono attenti come lo erano in passato, non sono determinati e, soprattutto, non pressano.Ho visto commettere parecchi errori a uno come Lobotka, che l’anno scorso era sempre praticamente perfetto. E anche i terzini non stanno rendendo come in passato. Qualcuno, e mi riferisco in particolare a Kvaratskhelia e a Raspadori, sta recuperando, ma la strada è lunga.Il Napoli, e questo è il dato che emerge subito osservando le prestazioni, non sta facendo spettacolo, non sta divertendo la gente. Mi auguro che Garcia riporti la squadra al livello della passata stagione, quando era diventata un modello per tutta l’Europa”.