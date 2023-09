Sacchi sull’Italia: “Solo passaggini di tre metri, ma Spalletti non ha alcuna colpa”

Attraverso i microfoni della Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha parlato della prima Italia di Luciano Spalletti:

“Spalletti non ha nessuna colpa per questo pareggio. Ma la realtà è che l’Italia, ancora una volta, è riuscita a far diventare grande la Macedonia del Nord. Questo non è ammissibile”, poi ha proseguito: “Gli attaccanti non si sono mossi bene, i centrocampisti idem. E i difensori, in fase d’impostazione, hanno toccato troppe volte il pallone per poi fare un passaggino di tre metri”.

Infine riguardo l’ex ct del Napoli: “Spalletti non ha il tempo né la possibilità di modificare la testa di un giocatore che non è abituato a fare certe cose. Quindi è necessario che abbia ragazzi affidabili, intelligenti, disponibili, con elevate motivazioni e un forte spirito di squadra”.