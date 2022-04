Salernitana: caccia ai biglietti per le ultime partite di campionato

La salernitana si è improvvisamente ritrovata di nuovo in corsa per la salvezza, e questo sta facendo impazzire i tifosi.

Già tutto esaurito per la sfida con l’Atalanta, ci saranno 1600 tifosi granata nel settori ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo. Ora via all’assalto della tribuna per i tifosi granata residenti a Bergamo, a cui era stato vietato l’acquisto nel settore ospiti salvo il possesso della Fidelity Card della Salernitana.

E’ già, inoltre, tempo di prevendita per Salernitana – Venezia, il recupero della 20ma giornata che si giocherà giovedì 5 maggio. Si prevede il tutto esaurito per quella che, molto probabilmente, sarà la vera sfida salvezza. La prelazione avrà inizio il 28 maggio, per tutti i possessori del mini abbonamento “Fino alla fine”, con il quale il biglietto costerà 3 euro. La vendita libera partirà, invece venerdì 29 aprile.