Salernitana con il fiato sospeso, la Gazzetta dello Sport: “Ore decisive, è una scalata fra mille carte”

È una vera e propria corsa contro il tempo quella che la Covisoc e i legali della Federcalcio si ritrovano ad affrontare in questi giorni, dopo aver ricevuto la documentazione dalla vecchia proprietà della Salernitana che attesta come i destini della Lazio e del club campano siano definitivamente slegati. Il lavoro della Covisoc dovrebbe terminare oggi: del resto, altri rinvii non possono essere contemplati, considerando che la deadline è fissata per il 14 luglio. Il problema più significativo – riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – è l’indipendenza economica della società: ci si interroga se la Salernitana disponga oppure no di fondi sufficienti per andare avanti da sola in questo periodo. Per rispondere a questa domanda, le due società che fanno capo a Lotito e a Mezzaroma hanno presentato una serie di carte per dimostrare l’esistenza di crediti a vantaggio del club, che uniti al primo contributo per i diritti televisivi, garantirebbero l’equilibrio economico della Salernitana. Il lavoro è però ancora molto complesso, perché occorre evitare qualsiasi zona grigia nella vita del trust.