Salernitana, donate 2.000 mascherine alla protezione civile e ai medici dell’ospedale Ruggi

Salernitana sempre più attiva nel sociale in questi giorni terribilmente difficili per tutti. Dopo aver indetto un simpatico concorso artistico che ha regalato momenti di gioia a tanti bambini e aver contribuito ad una raccolta fondi attraverso la vendita all’asta di magliette ufficiali (senza dimenticare le singole iniziative di Lopez ed Heurtaux), la proprietà e la dirigenza hanno donato 2000 mascherine alla protezione civile e ai medici dell’ospedale Ruggi di Salerno complimentandosi per l’incredibile mole di lavoro svolta nell’ultimo mese. La dirigenza ha comunicato alle autorità e all’assessore allo sport Angelo Caramanno di essere totalmente disponibile per qualunque esigenza e, nel prossimo campionato in concomitanza con la riapertura delle porte ai tifosi, si pensa ad una premiazione simbolica per i veri eroi del 2020.

fonte: tmw