Salernitana, Fabiani: “Mi auguro che ci concedano una proroga per terminare il campionato”

Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, ha parlato a Radio Rai sulla situazione legata al club e alla cessione della società: “Abbiamo chiesto una proroga per terminare il campionato, mi auguro che sia così – le sue parole a Radio Anch’io Sport -. Abbiamo tempo fino al 31 dicembre per cedere la società, questa è la situazione, ma abbiamo chiesto una proroga per poter finire la stagione. Ci sono state tante manifestazioni di interesse per la Salernitana, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Non capisco davvero perché nessuno si avvicini ad una società in attivo che non ha fatto spese folli e produce utili e non ha debiti. Lotito e Mezzaroma non possono fare nulla, neanche parlare con me”.

Infine una battuta sul possibile ritorno di Castori in panchina: “Il problema non è questo, non è né Castori né Colantuono. Dobbiamo ritrovare continuità”.