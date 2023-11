Salernitana, Iervolino: “Spero che De Laurentiis venga allo stadio. Ci affidiamo a Dia”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Spero che la vittoria in Coppa Italia possa dare nuova energia a questa squadra. Abbiamo giocato con grinta e qualità, la squadra ha giocato una bellissima partita a testa alta e con coraggio come non aveva ancora fatto in campionato, con una tensione nervosa che ci ha aiutato a vincere i contrasti e arrivare prima su ogni pallone. Domani giochiamo contro una squadra fortissima, sicuramente superiore a noi, ma spero che riusciremo a fare la nostra gara: dovremo correre il doppio per compensare il divario”.

Su Dia – “Spero che De Laurentiis possa venire allo stadio e poi spero che le due tifoserie riescano a creare un ponte di amicizia, anche se ognuna dovrà tifare e sostenere i propri colori. L’abbiamo detto più volte, deve esserci simpatia reciproca. Ovviamente i tifosi devono tifare i propri beniamini ma il calcio deve mirare a questo, al terzo tempo in cui si va a bere una bibita insieme. Dia? È un calciatore fondamentale, è l’attaccante principale di questa squadra che ci è costato 18 milioni tra cartellino, agenti e prestito, abbiamo giocato senza di lui per troppo tempo nella prima parte di campionato in cui avevamo fuori anche Daniliuc e poi Coulibaly. L’anno scorso con i suoi gol ci ha aiutato ed è micidiale cecchino sotto porta quindi spero che anche quest’anno ci riesca a dare una mano per un’altra storica salvezza: dobbiamo affidarci a lui”.