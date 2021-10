Salernitana, infortunio alla caviglia per Ribery: potrebbe saltare il match con il Napoli

Franck Ribery è costretto a fermarsi nuovamente. L’attaccante francese della Salernitana infatti, proprio ora che stava riuscendo a trovare la giusta continuità ed anche una buona intesa con i nuovi compagni, ha subìto un infortunio alla caviglia in allenamento. Il problema, inoltre, non sembra così lieve come si pensava all’inizio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra con interessamento del malleolo. Le condizioni del francese verranno rivalutate con più attenzione, ma l’infortunio lo terrà con ogni probabilità lontano dai campi almeno fino a fine ottobre. Una tegola importante per la Salernitana che il 31 ottobre affronterà in casa il Napoli.