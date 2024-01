Salernitana, Inzaghi: “Col Genoa serve una grande partita”

“Abbiamo studiato il Genoa e abbiamo il massimo rispetto per una squadra forte e ben allenata da un mio amico come Gilardino. Domani ci attende un altro tipo di gara rispetto alle ultime affrontate, giochiamo in casa nostra e vogliamo fare noi la partita per cercare di dominarla e provare a vincere a tutti i costi. La squadra sta molto bene fisicamente, ha tenuto bene nelle difficoltà numeriche delle ultime settimane. Abbiamo ricreato un’identità, ora vogliamo conquistare più punti possibili e domani speriamo di fare una grande partita”. Queste le parole del tecnico granata Filippo Inzaghi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Genoa. “Dopo la gara di Verona abbiamo perso tanti giocatori importanti tra infortuni e Coppa d’Africa, domani avremo qualche alternativa in più a disposizione ma perdiamo Fazio. Nelle ultime partite i cambi erano pochi e forzati, credo che se avessimo avuto già la panchina di domani sarebbe potuta andare diversamente. Nonostante questo siamo stati molto bravi dando dignità e spirito. Non mi interessa del modulo perché questa squadra ha già dimostrato di poter giocare sia a quattro che a tre senza problemi. Non ho ancora deciso come giocheremo, abbiamo calciatori che possono interpretare bene entrambi i sistemi di gioco. Quello che conta è che dobbiamo mantenere ciò che è scattato in noi, siamo arrabbiati per aver raccolto meno di quello che meritavamo. Le ultime prestazioni ci devono dare carica e voglia di ribaltare la situazione, mancano diciotto finali e ci sono ancora tantissimi punti in palio”.