Salernitana, Inzaghi in conferenza: “Ho apprezzato gli applausi del pubblico. Sul Napoli dico che…”

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli: “Ho apprezzato gli applausi del pubblico, hanno apprezzato anche loro il coraggio e la voglia. Peccato aver preso il primo gol in quel modo, c’era un fuorigioco. Potevamo fare di più in attacco, però oggi dopo la Coppa Italia la risposta è stata positiva. Ci sta perdere col Napoli, ma con questo spirito faremo bene. Posizioni di Dia e Candreva? Dia ha fatto bene, abbiamo fatto 20 minuti molto bene anche come posizioni. Abbiamo avuto diverse occasioni in ripartenza e non abbiamo sfruttato tutto al meglio. C’è stato coraggio, non è una squadra impaurita come quella che avevo trovato. Dobbiamo andare avanti e giocare così per costruire la salvezza. Non voglio passi indietro, la squadra sta bene e dobbiamo ottenere dei risultati. Fare tabelle ora è inutile, anche l’Empoli ha vinto a Firenze. Noi possiamo fare qualche colpo, dobbiamo vincere una partita e sbloccarci. Diversi moduli usati? Volevo avere più presenza in avanti mettendo due mediani di contenimento. La squadra se l’è giocata, non ha senso difendersi bassi, non mi piace. Senza lo svantaggio staremmo parlando di un’altra partita. Peccato aver preso un gol irregolare in quel momento, si poteva non commettere questo errore. Potevamo anche pareggiarla. Cabral? Ha preso una botta al polpaccio e non riusciva a camminare, poteva darci una mano. Simy? Ne abbiamo bisogno, ma non è facile sacrificare qualcuno in Serie A per le liste. Gol presi e subiti? Domanda giusta, dobbiamo pensare di fare un gol in più degli avversari, serve coraggio. I ragazzi hanno bisogno di crescere, ma abbiamo poco tempo”.