Salernitana, l’ultima mossa del Trust: unire le due cordate per arrivare alla caparra

Si contano le ore per conoscere il futuro della Salernitana. Affinché il club passi di mano, è necessario che i soggetti interessati versino una caparra del 5% del valore di acquisto su un conto corrente entro domani. Una condizione che fino a questo momento è rimasta insoddisfatta. Per questo i trustee stanno cercando di mettere in pratica una soluzione estrema: accorpare i due soggetti più affidabili in un’unica cordata per trovare le risorse necessarie per dare il via alla chiusura effettiva dell’affare. 600mila euro utili per presentare alla Figc l’offerta e ottenere 45 giorni di proroga utili per chiudere l’operazione. A riportarlo è La Repubblica.

Fonte: TMW