Salernitana-Napoli 0-2, le pagelle di IamNaples.it: Olivera fantastico; bene Lobotka e Raspadori

Il Napoli torna dall’Arechi con i tre punti dopo aver battuto la Salernitana 0-2. Decisive le reti di Raspadori nel primo tempo e di Elmas nella ripresa. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Partita di normale gestione, non viene impegnate moltissimo. Quando però è il momento, si fa trovare pronto.

Di Lorenzo 6,5: La sua diligenza è clamorosamente di livello sempre altissimo, non sbaglia mai una scelta di gioco. Nel primo tempo è uno dei migliori in fase di spinta, nella ripresa si concentra di più sulla fase difensiva.

Rrahmani 6: Si riprende dopo la brutta prestazione con il Milan. Controlla al meglio gli attaccanti della Salernitana, il giro palla è di buona qualità ed efficace quando il pressing degli avversari aumenta.

Ostigard 6: Molto bene di testa, anche lui fornisce una buona prestazione così come Rrahmani. Magari sul giro palla può ancora migliorare, visto che quando viene pressato va in difficoltà.

Olivera 7: Partita di intensità pazzesca, nel complesso è uno dei migliori del Napoli. Dalle sue parti non passa nemmeno uno spillo, aiuta Kvara in fase offensiva e Zielinski a centrocampo. A volte, pressa anche sull’altra fascia. Fornisce l’assist a Elmas per il gol dello 0-2.

Anguissa 6,5: Recupera la palla in occasione del gol del vantaggio del Napoli e la consegna a Lobotka per l’assist. Ottima intensità e qualità. Tuttavia, l’aspetto principale dal migliorare è la concretezza quando si tratta di calciare. Il suo unico punto debole.

Lobotka 7: Partita strepitosa, è ovunque e più di una volta impedisce alla Salernitana di ripartire in contropiede soprattutto nel primo tempo. E’ sempre rapido e preciso nel riproporre l’azione. Serve anche l’assist a Raspadori per lo 0-1.

Zielinski 6,5: Nel secondo tempo sale in cattedra con la sua qualità e non lo prendono letteralmente mai. Una prestazione finita in crescendo dopo una prima fase un po’ timida. Dall’86’ Cajuste s.v.

Politano 6,5: Solo il palo gli nega un gol straordinario. E’ in uno stato di forma fantastico, dai suoi piedi nascono spesso occasioni da gol che non sempre vengono concretizzate. Dal 77′ Lindstrom s.v.

Raspadori 7: Gol da rapace d’area, ottimo movimento e gran tiro che fulmina Ochoa. Lega bene i gioco con gli esterni e i centrocampisti. Potrebbe anche siglare la doppietta, ma è troppo generoso. Dal 67′ Simeone 6: Corre e lotta con i difensori granata, è un animale che vuole sempre segnare o aiutare a farlo. Questa volta dà una grossa mano in una fase delicata della partita.

Kvaratskhelia 6,5: Una saetta, non sempre strepitoso quando tocca il pallone e quando vede il suo Napoli in difficoltà attira su di sé più avversari possibili per prendersi fallo e guadagnare metri. Dal 67′ Elmas 7: Entra e finalmente incide, con un gran bel gol di destro a giro dopo una palla recuperata da Olivera. Dà grande vivacità alla manovra offensiva.

Rudi Garcia 6: Dopo il nervosismo della vigilia mette in campo la squadra che tutti si aspettavano. Al di là degli uomini utilizzati – tutto è opinabile a riguardo -, bisogna sottolineare però la pecca del Napoli di non azzannare l’avversario quando è il momento e di subire troppo le sue caratteristiche. Un Napoli che va a sprazzi e che potrebbe fare di più per caratteristiche di singoli e di squadra. Però la vittoria oggi è un passo in avanti dal punto di vista dei risultati, in attesa delle altre per rientrare almeno tra le prime quattro. E magari rosicchiare qualche punto all’Inter, visto che il -7 è pesantissimo.

Nico Bastone