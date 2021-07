Salernitana, parte del trust convince la FIGC. Ora palla alla CoviSoc

Parlare di bocciature significherebbe fare allarmismo ingiustificato, altrettanto sarebbe prematuro scrivere che la Salernitana sia già certa di partecipare al prossimo campionato di serie A. In questo clima di grande confusione, con notizie che si rincorrono e una tifoseria che non meritava tutto questo, arrivano le prime indiscrezioni da Roma. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoSalernitana, infatti, il presidente Gabriele Gravina e l’intera Federazione continuano a lanciare segnali d’apertura. Nessuna preclusione nei confronti della Salernitana, non solo per tutelare il merito sportivo e il blasone della piazza, ma anche e soprattutto per evitare ricorsi infiniti e un’estate in tribunale, con il rischio sospensiva da parte del TAR e a tante altre squadre che rivendicherebbero i propri diritti. Ma il nuovo trust soddisfa tutti i requisiti? Anzitutto la stima della società passa da 80 a 45 milioni di euro. 30 per il marchio, 15 per parco giocatori. Una cifra ritenuta accessibile, sotto questo aspetto la perizia è ritenuta soddisfacente e, entro tre settimane, sarà messo nero su bianco dai trustee. C’è poi la vicenda dell’amministratore unico Marchetti: era stato “consigliato” di scegliere una figura diversa per i noti rapporti d’amicizia con Lotito, ma Marchetti ha firmato una documentazione (assumendosi grosse responsabilità) in cui certifica che, dall’iscrizione in poi, non avrà più alcun tipo di contatto con la Lazio e con il suo presidente. Si era chiesto di scegliere uno o tre trustee, su questo non c’è stata intesa e…hanno ragione entrambi. La FIGC, perchè chiedeva un percorso più snello. La Salernitana che, avendo due azionisti, ritiene sia giusto far capo a due professionisti diversi. Uno solo, però, con potere decisionale in caso di contenzioso.