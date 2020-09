Salernitana, pronto il colpo per l’attacco: arriva Tutino

Ennesimo capitolo della telenovela Gennaro Tutino. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, intorno alle ore 21:30 è finito il lungo incontro a Villa San Sebastiano tra il presidente Claudio Lotito e il direttore generale Angelo Fabiani. Argomento di discussione non solo le condizioni di salute di Patrick Dziczek (l’orientamento è quello di far prevalere la prudenza, non è stata ancora individuata la causa del malore), ma anche il calciomercato. La notizia della serata è che il patron ha aumentato l’offerta economica firmando il contratto dopo il rinvio e lo stop improvviso della giornata di venerdì, quando il procuratore si irrigidì riaprendo la pista Lecce. La volontà del giocatore, però, è stata sempre chiara, anche quando si parlava di tentennamenti e di dietrofront. Allo stato attuale il Napoli ha ricevuto in sede tutta la documentazione, non è da escludere possa esserci il sì per il prestito con diritto di riscatto (e non obbligo) fissato a 4 milioni di euro e non più a cinque come originariamente previsto. Nell’affare, infatti, la Salernitana sperava di inserire anche Luca Palmiero che, tuttavia, da oggi è un nuovo tesserato del Chievo. Domani mattina il ds Giuntoli dovrebbe inviare a Salerno il contratto firmato da De Laurentiis, in quel caso Tutino raggiungerebbe Salerno nel tardo pomeriggio e sarebbe già a disposizione per la gara con la Reggina.

Quanto alle altre operazioni, domani sarà ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Schiavone ma anche quello di Cicerelli e Gondo: in questo caso si tratta di una semplice formalità, tuttavia necessaria per poterli convocare per la gara di sabato. La Sampdoria, oltre a Belec, ha proposto nuovamente Leonardo Capezzi, ma non è da escludere si attenderà l’esito delle vicende extracalcistiche del Trapani per sferrare l’assalto a Luperini. Andrè Anderson potrebbe conferire qualità all’organico, Kiyine continua a manifestare una certa perplessità.