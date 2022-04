Salernitana, Sabatini: “C’era un rigore per noi. Inaccettabile il comportamento della panchina della Roma”

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro la Roma: “Ho assistito a delle cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo. Con tutto il rispetto per la Roma, ma quello che succede quando si viene a giocare qui è davvero inaccettabile. Ad ogni decisione arbitrale tutti i giocatori e la panchina si riversano in campo e penso sia una cosa insopportabile anche per alcune dichiarazioni che hanno fatto. Gli arbitri vanno in soggezione e cosa volete che facciano? Invertono le punizioni come quella che ha dato il 2-1 alla Roma. Il rigore su Djuric non vanno nemmeno a vederlo e so che Mourinho quando sentirà le mie dichiarazioni dirà che non sono nessuno e che non ho vinto niente. Sono anche consapevole di poter perdere a Roma ma c’è modo e modo. Non è un attacco a Mourinho, io chiedo scusa solo per aver nominato una figura di tale livello nel mondo del calcio, ma amo la mia squadra che vuole salvarsi a tutti i costi e sono arrabbiato per il trattamento subito. Djuric? E’ un rigore netto, non mi danno rigore e ne prendo atto, però se Ederson fa un anticipo pulito non deve essere fischiato fallo se non c’è”.