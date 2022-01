Salernitana, Sabatini: “Dal mercato arriveranno 5-6 giocatori, è una grande sfida per me”

Si presenta così Walter Sabatini, nuovo direttore sportivo della Salernitana targata Iervolino: “È una piazza straordinaria, non potevo desiderare un’accoglienza migliore. Non considero questo il mio capolinea né una parabola discendente come aveva ipotizzato qualcuno. Lo considero un trampolino di rilancio straordinario. È una grande sfida ma non è l’ultima. Verranno a un primo esame 5-6 giocatori. Pochi ragazzi giovani ma che magari saranno una testa di ponte per il futuro. Non ce la faccio a fare una sessione di mercato senza portare un giovane. Arriveranno anche giocatori non giovanissimi ma che siano liberi mentalmente da ogni tipo di vincolo e pronti ad avere una spinta incredibile alla ricerca del risultato”.