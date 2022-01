Salernitana, Sabatini. “Napoli? Tra un mese li avrei visti male. Il Toronto ha mancato di rispetto ad Insigne”

“Lui è il mio genio che può essere genio fino in fondo solo con me. Capisco i suoi stati d’animo, il suo umore, capisco quando sta arrivando la burrasca dallo sguardo”. Con queste parole Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato di Luciano Spalletti ai microfoni de Il Mattino nel giorno della gara contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dall’intervista.

“Lui in campo trova gli angoli dei passaggi, gli appoggi dei piedi, è straordinario. Maldestramente dopo le prime vittorie in campionato ho pronosticato il Napoli campione d’Italia. Si deve ricompattare, serrare i ranghi, con tutti a disposizione, il ritorno di Koulibaly e Anguissa e allora Spellettone, come lo ha chiamato Mou, può vincere tutto”. Oggi Sabatini non incontrerà il tecnico partenopeo che, ricorda, non sarà un nemico in campo ma un avversario, anche se in questo momento definisce la sua squadra ‘avversaria fragile’.

“Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non si torna alla normalità. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? È una situazione invivibile”, dice in riferimento ai casi Covid in casa granata che hanno rischiato di far saltare la partita. Poi il direttore commenta la battuta del presidente del Toronto, che ha confessato di aver trovato Insigne su Transfertmarkt: “Una mancanza di rispetto per Insigne. E le sue grandi giocate non le ha viste? Ma ha sbagliato ad andare lì, è giovane, il capitano del Napoli, il 10 dell’Italia. Ma ormai è così: chi ha soldi ne vuole ancora di più. Non capisco, non l’ho mai capito: se guadagni 5 che bisogno hai di volerne 8? Quando si ha da viver bene con la propria famiglia, cosa altro si va cercando?”. Un pronostico: “Se si fosse giocato tra un mese avrei visto il Napoli messo molto male. Oggi però se Spalletti esagera e ci fa più di due gol gli tolgo il saluto”.