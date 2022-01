Salernitana, Sabatini: “Sono fiducioso per il futuro, una gioia rivedere Spalletti”

Walter Sabatini, d.s. della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli: “Mi considero un privilegiato, ho alle spalle una società fantastica, un presidente determinato, sono molto fiducioso. Nel calcio a qualsiasi latitudine le misure del campo sono le stesse, i giocatori fanno lo stesso lavoro, è un enorme piacere fare questa cosa, ai ragazzi ho detto: ‘lo sentite l’odore dello spogliatoio?’. E’ uguale a Salerno come a Milano a San Siro. Rivedere Spalletti? Una gioia, spero che mi abbraccerà con delicatezza, sarà un grande piacere rivederlo. Di Marzio? Gianni è stato un mio amico, siamo stati legati da stima reciproca per tantissimi anni, sono addolorato, quando il calcio perde questo tipo di testimone è una perdita per tutti. Colantuono ieri ha detto una cosa che io capisco perchè gli allenatori in emergenza sono costretti ad una acrobazia dialettica, simulando che questa partita è già persa, l’ha detto per stemperare la tensione, ma la concentrazione e attenzione l’ho potuta vedere in campo, le parole sono fuggevoli”.