Radu Dragusin dalla Juventus per la difesa, Emil Bohinen dal CSKA e Ivan Radovanovic per il centrocampo, Lys Mousset dallo Sheffield United e Mickael Filipe Viana dal Recife. In quest’ultimo giorno di mercato la Salernitana ha ufficializzato già quattro colpi di mercato, in attesa di altri nelle ultime ore.