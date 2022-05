Salernitana – Udinese: un calciatore non era in distinta, 3-0 a tavolino?

All’indomani della vittoria per 4-0 ai danni della Salernitana, potrebbe sfumare nel nulla l’ultima vittoria dell’Udinese.

La sconfitta subita dalla squadra granata, ugualmente salva grazie al pareggio del Cagliari in casa del Venezia, potrebbe trasformarsi in una vittoria per 3-0 a tavolino.

Il club friulano avrebbe mandato in campo, al 90° minuto, Riccardo Pinzi, figlio dell’ex centrocampista. Secondo alcune voci, però, il classe 2003 non era inserito nella distinta, per cui i bianconeri rischiano la sconfitta a tavolino.

Dato che il ragazzo proveniva dal vivaio, c’è la possibilità che non fosse necessario inserirlo in distinta. Tutto rimandato ai prossimi giorni, nei quali si attende una decisione. Nulla cambierebbe circa la classifica, se non sancire la completa salvezza della Salernitana, che si ritroverebbe a +4 sul Cagliari.