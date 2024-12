Salvatore Esposito: “Il problema del Napoli non è Lukaku. Vi racconto un aneddoto sulla trattativa che ha portato Kvara al Napoli”

Salvatore Esposito, noto attore, ha parlato nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’, trasmissione in onda su Televomero:

“Sto girando un film americano con attori straordinari come Anthony Hopkins e Jessica Alba sulla storia sui fratelli Maserati. Piedone sta piacendo tanto, abbiamo cercato di rendere omaggio al grande Bud Spencer. Le Streghe di Lourdes chiude la trilogia delle Streghe, il 23 dicembre lo presenterò al Bar Gambrinus a Napoli. Mai avrei pensato di scrivere un romanzo, figuriamoci tre, sto cercando di fare un film tratto dal primo volume e poi via via gli altri.

La Lazio è una squadra allenata benissimo, ma non vorrei che queste due partite giocate dal Napoli possano far distogliere l’attenzione su quello che è stato il campionato fin qui e sul lavoro di Conte. Ma sono convinto che questa squadra debba giocare con il 3-5-2, perché il simil 4-2-3-1 attuale non fa esprimere al meglio molti giocatori. Penso a Lobotka, che non viene sfruttato al meglio, così come gli esterni e anche Lukaku. Il Napoli è secondo, nulla togliendo al lavoro del mister, ma in panchina ci sono poche alternative di qualità almeno pari ai titolari. E questa voglia di utilizzare McTominay come trequartista gli toglie quella progressione che avrebbe se partisse più arretrato e questo toglie qualcosa in termini offensivi. Penso che il Napoli tra le prime 6 in classifica sia la squadra che segna e tira di meno, qualche accorgimento in quel senso va fatto.

Ricordo la trattativa per portare Kvaratskhelia al Napoli. Ero all’Hilton a Roma a fare un servizio fotografico, c’erano Micheli e Zaccardo con Jugheli per trattare Kvara. Jugheli sbianca e mi dice che è un grande fan come lo sono tanti presidenti, allenatori e giocatori che conosce. Così ci facciamo questo selfie che inoltra a tutti. Micheli mi svela che questo ha smosso un po’ la trattativa. Ovviamente non ho portato Kvara, ma mi fa piacere aver contribuito con un pelo al suo arrivo.

Secondo me con il 4-2-3-1 perdi Lobotka, che è il faro in un centrocampo a tre, e gli esterni vengono limitati. Non so se l’inserimento di un’altra punta può agevolare Lukaku. Con la Lazio mi dispiaceva vedere che, pur avendo fatto moltissimi cross, Lukaku e McTominay raramente erano in area. Credo che al di là di uno stato fisico ottimale, Lukaku non sia stato messo nelle condizioni migliori per rendere. È vero che Thiago Motta con Vlahovic esprime un calcio diverso rispetto a quando aveva Zirkzee. Il centravanti è un ruolo fondamentale. Lukaku all’Inter riceveva la palla, ma al suo fianco c’era Lautaro che creava spazio per centrocampisti ed esterni che s’inserivano. In questo senso, Lobotka e Anguissa non hanno queste caratteristiche e Lukaku lo deve fare con gli esterni che però sono lontani, quindi deve tenere troppo il pallone.

Avevo invitato Conte all’anteprima a Napoli di Piedone, ma il diluvio di quella giornata ha impedito che venisse. Sono venuti Di Lorenzo e Simeone. Per chiarire il mio punto di vista su Lukaku: Simeone a Roma al di là del gol non è che ha avuto tutte queste occasioni, se non per merito della Lazio che ha sbagliato diverse palle e causato le ripartenze di Neres, Ngonge e dello stesso Cholito. Il passaggio che riceve Lukaku è sempre da 15-20 metri, non è mai da 5 metri, il difensore ha tutto il tempo di aggredirlo, spostarlo… Una cosa diversa è ricevere uno scambio ravvicinato. Io ho visto fischiargli dei falli assurdi. Secondo me così lo metti in difficoltà. Poi se ci aspettiamo che faccia come Osimhen è un altro discorso. Il problema non è Lukaku, questo significherebbe che mettere Simeone cambierebbe il Napoli, non penso sia questa la soluzione. Il problema da individuare è che con le medio piccole il Napoli fa prevalere il valore tecnico, con le prime 6 ha pareggiato con Inter e Juve e vinto col Milan, ma ha perso con Lazio e Atalanta. Questo qualcosa significherà. Penso che, come dice anche Conte, siamo in una fase di un percorso. A gennaio deve far qualcosa, secondo me ci sono giocatori che non c’entrano con il Napoli di Conte. Sul mercato molto dipenderà dalle uscite. Ci sono delle richieste per alcuni giocatori che Conte non considera importanti. Se ci sarà la possibilità di fare investimenti in ottica futura il Napoli li farà. Ho sentito di Biraghi, Danilo… Bisogna capire se il modulo resta lo stesso, io credo che abbiamo necessità di centrali difensivi. Adoro Dorgu, secondo me diventerà un fenomeno assoluto, non sono riuscito a prenderlo al fantacalcio, ho paura che qualcuno già si stia muovendo, ma se il Napoli riuscisse a bruciare tutti a gennaio farebbe un colpo clamoroso. Bonny verrebbe a fare il vice Lukaku, Dorgu farebbe il titolare al posto di chi? Metteresti Olivera in panchina? È difficile. Manca un vice Anguissa, uno con le sue caratteristiche. McTominay lo vedo più da mezzala, da trequartista perde quell’allungo iniziale che ha, stare fronte alla porta è fondamentale per uno come lui. Neres è una garanzia, Ngonge è meno incline a fare il lavoro di Politano e a mio avviso servirebbe qualcosa di diverso”.