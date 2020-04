Salvini a De Luca: “Metta la stessa passione nel riaprire i propri ospedali chiusi in Campania e nel fare tamponi”

Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni della trasmissione l’Arena mandando un messaggio al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Parlo da italiano che ha a cuore la salute dei campani, vorrei che De Luca mettesse la stessa passione nel riaprire i propri ospedali chiusi in Campania e nel fare tamponi. La Regione Campania era l’ultima in Italia per il numero di tamponi effettuati rispetto alla popolazione perchè secondo De Luca non servivano. Se si riaprono gli ospedali chiusi in passato e si fa qualche tampone in più i napoletani sarebbero più contenti. In tutta Italia è possibile consegnare pasti a domicilio, cosa che De Luca non fa fare in Campania. De Luca capisca che non è un rischio se qualcuno porta la pizza con la mascherina a casa di qualcuno che non può uscire”