Salvini con la maglia del Benevento, arriva la reazione indignata della Curva Sud

Ieri Matteo Salvini durante la sua visita a Benevento si è fatto fotografare con la maglietta della squadra di calcio della città che è neopromossa in serie A. Oggi è arrivata la risposta dei tifosi della Curva Sud del Benevento:

Ma nei confronti di Salvini è arrivata anche un’altra scomunica: quella del sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Ho dato incarico ai vigili urbani di fare una relazione sulla mascherina mancata di Matteo Salvini e degli altri e se, come emerge dalle immagini, si dimostra il mancato rispetto delle regole, sarà sanzionato”, ha detto il primo cittadino riferendosi alla manifestazione in via Traiano del leader della Lega. “Peraltro non ho autorizzato quella manifestazione che non si è svolta nel bar, ma all’esterno, tant’è che c’erano contestatori. Andava chiesta l’autorizzazione al sindaco, cosa che non è stata fatta”. Mastella ha accusato Salvini anche di scorrettezza nei confronti di altre forze politiche, “perché abbiamo deciso di individuare delle zone da dedicare alle manifestazioni e abbiamo chiesto agli altri di aspettare le nostre decisioni”.