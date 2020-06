Salvini risponde a De Luca: “E’ un poveretto, non voleva i milanesi e fa scendere 20 mila in piazza”

Il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto così alle parole odierne di De Luca. Ecco le sue parole a 7Gold:

“Io un somaro geneticamente puro? De Luca ce l’ha con me, è un poveretto. Lui era quello che durante il virus diceva che ho la montatura degli occhiali color della cacca, parliamo di cose serie.Io pure sono tifoso di calcio, ma c’erano in piazza 20mila persone e il governatore della Campania che non voleva dalle sue parte milanesi dovrebbe stare attento agli assembramenti”

Poi continua: “Siccome hanno rotto tanto le scatole a me per la distanza e la mascherina, qui c’erano molte migliaia di persone. Sono contento per loro ed è un bel segno per Napoli, ma non possono condannarmi. Io lascerei più libertà”