Samardzic, il punto sull’obiettivo del Napoli: si inseriscono altre squadre

Tra gli obiettivi del Napoli per la prossima stagione c’è anche Samardzic, per il quale però ci sono anche altre squadre. Il Messaggero Veneto riporta la situazione per il giocatore dell’Udinese:

“Il punto è che Samardzic continua ad essere al centro di numerose voci, per la gioia dell’agente Karsten Rickart. Che sfruttando l’onda ha due possibili obiettivi: o garantire un posto da titolare al proprio assistito, o portare a Pozzo un’offerta di 30 milioni – bonus più, bonus meno – per la cessione immediata. Napoli, Lazio e Milan hanno il nome del serbo appuntato. I campioni d’Italia per sostituire il possibile partente Piotr Zielinski, i laziali per rimpiazzare eventualmente Sergej Milinkovic-Savic, i rossoneri per ricostruire il centrocampo dopo la cessione di Sandro Tonali. E nelle ultime ore in fila si è messo anche l’Inter, trasformandolo in un’alternativa a Davide Frattesi, per il quale il Sassuolo chiede 40 milioni”