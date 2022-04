Samp, Quagliarella: “Capisco l’amarezza dei tifosi, dobbiamo ripartire già dalla prossima giornata”

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Salernitana: “Ci può stare di andare in svantaggio anche in avvio di partita, ci mancherebbe. Il campionato è lungo e un passo falso va sempre messo in preventivo. Ma se ti trovi 0-2 in casa al sesto minuto è evidente che non sei concentrato e che, con la testa, non sei sul pezzo come dovresti. Eppure lo stadio era pieno già dal riscaldamento, i tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine e posso capire perfettamente la loro amarezza. E’ uno di quei giorni in cui le parole non servono a nulla, ma da capitano e calciatore d’esperienza ho deciso di metterci la faccia per chiedere scusa e per esortare tutti a ripartire già dalla prossima giornata. Abbiamo ancora un piccolo margine di vantaggio sulla zona salvezza, ci sono altre gare per essere artefici del nostro destino e dobbiamo assolutamente evitare di entrare in un tunnel buio in cui si fatica a vedere l’uscita. La Sampdoria è una buona squadra, oggi eravamo consapevoli ci giocassimo qualcosa di importante ma la falsa partenza ha condizionato tutta la partita. Chiedo ancora scusa a nome di tutti, già da stasera saremo concentrati sulle restanti gare sperando di regalare al pubblico qualcosa di differente”.