Samp, Faggiano a DAZN: “Ci serve un esterno, Grifo tra i nomi che ci possono piacere

Daniele Faggiano, d.s. della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli: “Rincon? E’ un giocatore che conosciamo, sappiamo quello che ci può dare. La prima cosa è guardarci dentro noi al di là dei rinforzi, la nostra è una buona squadra, quest’anno ci sta girando non benissimo ma dobbiamo guardare avanti e cercare di fare risultati positivi per noi e per i tifosi soprattutto. Grifo? Adesso si fanno tanti noi, sugli esterni abbiamo qualche difficoltà, ci sono calciatori adattati in quel ruolo. Dobbiamo lavorare su quel ruolo, chi verrà dovrà sposare la causa e noi dovremo sposare la sua. E’ un nome che può piacere ma non è semplice arrivare a uno come Grifo. Sul Covid, in campionato bisognerebbe trovare una linea comune, sarebbe meglio per tutti”.