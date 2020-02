Samp-Napoli le probabili formazioni della Gazzetta: ritorna Maksimovic

Dubbio in attacco per Gattuso Pubblicato il alle 12:02 da •

Quale formazione per il match contro la Sampdoria? Gennaro Gattuso sfoglia la margherita e ha ancora alcuni dubbi da sciogliere. Secondo La Gazzetta dello Sport, in porta rientrerà Ospina, mentre in difesa ci sarà il recupero di Maksimovic, subito titolare accanto a Manolas, con Di Lorenzo che tornerebbe in fascia. In mediana out Fabian, fermato dalla febbre, e Lobotka giocherà al suo posto. In attacco c’è già il ballottaggio Callejon-Politano, ma per ora dovrebbe spuntarla lo spagnolo. Di seguito le probabili formazioni della Rosea:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne