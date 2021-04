Samp, Thorsby: “Peccato per il gol annullato, era regolare”

Morthen Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale del club blucerchiato dopo la sconfitta col Napoli. Il centrocampista norvegese è stato protagonista di un gol annullato dal VAR. Di seguito, le sue parole: «Per me è un duello normale, sono arrivato prima dei miei avversari e per me non è una punizione. Peccato, perché era un momento importante, sarebbe stato l’1-1. Sono rammaricato, perché abbiamo lottato fino alla fine. Ci sono state tante occasioni dall’una e dall’altra parte. Il Napoli sta bene, ma anche noi non siamo stati da meno e gli abbiamo tenuto testa. Diciamo che sono stati più forti nei momenti decisivi: dispiace perché abbiamo giocato bene. Come è andata con Jankto? Io posso giocare con tutti, conosco tutti e mi integro con chiunque. Anche se abbiamo iniziato un po’ così, siamo poi cresciuti nel secondo tempo».