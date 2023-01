Samp, Zanoli: “Non mi aspettavo di lasciare il Napoli a gennaio”

“Le mie prime sensazioni sono positive. Ho trovato un bellissimo ambiente, una società pronta e che vuole dimostrare il suo valore, che la classifica non sta risaltando. Sono qui per dare il massimo e sicuramente mi metterò a disposizione.

La trattativa? L’ho saputo 2 settimane fa dal mio procuratore. Sono subito rimasto colpito perché non mi aspettavo di andare via a gennaio da Napoli, ma sicuramente è stata la mia prima scelta questa squadra. Il mio percorso è iniziato nel 2021 con Spalletti al Napoli, io arrivavo dalla Serie C e non pensavo di restare, invece il mister mi ha voluto tenere per giocarmi le mie carte. Con qualche infortunio ho avuto delle opportunità contro Fiorentina e Atalanta.

Giocare la Champions è stato uno step che sognavo sin da bambino, poi esordire contro l’Ajax in uno stadio prestigioso è stata un’emozione unica. Le mie caratteristiche principali sono la forza fisica e la velocità, che mi ha portato a questi livelli. Devo migliorare tante cose, ma sono giovane e il tempo c’è. Stankovic mi ha chiamato nei giorni scorsi, mi ha convinto in primis lui ad accettare questa avventura. Posso giocare come quinto o come terzo, forse meglio come quinto perché mi piace attaccare.

L’esordio col Napoli è stato emozionante, anche se non è andata come volevamo. Ora testa alla Coppa Italia e alla gara contro l’Empoli. Il mio obiettivo stagionale è salvare la Sampdoria e riconfermarmi in questa categoria”.